Roma, minaccia di morte la ex e tenta di entrarle in casa: arrestato un 31enne

Minacciava di morte e perseguitava la ex e per spaventarla sarebbe arrivato a inviarle in chat anche la foto di una pistola e a forzare la serratura di casa. Per questi fatti una donna romana di 50 anni ha denunciato ai carabinieri un 31enne con precedenti penali che è stato arrestato dai Carabineri di Roma perchè indiziato di atti persecutori.

La denuncia

La vittima, una donna romana di 50 anni, ha chiamato la caserma dei Carabinieri di Montespaccato «in preda al panico poiché, a suo dire, l'uomo, con il quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale e che aveva deciso di troncare qualche mese fa, aveva dapprima tentato di forzare la serratura della porta del suo appartamento, poi aveva iniziato a rivolgerle minacce di morte».

La pistola in chat e l'arresto

L'intervento dei militari ha consentito di individuare il 31enne e di arrestarlo. Già altre volte in passato, ha denunciato la 50enne, l'uomo aveva compiuto episodi del genere, inviandole anche messaggi sul telefono cellulare in cui mostrava una pistola. L'arma, a salve con tappo rosso dello stesso tipo di quella immortalata nelle foto, insieme a due munizioni a salve e ad un coltello, è stata rinvenuta e sequestrata dai Carabinieri nella stanza che l'uomo aveva preso in affitto.

Il 31enne aveva preso in affitto in uno stabile nelle immediate vicinanze di quello della donna. Nel corso dell'udienza presso le aule di piazzale Clodio, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma l'arresto dell'uomo è stato convalidato e il Gip del Tribunale di Roma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

