Roma, gli indios dell'Amazzonia sbarcano nelle scuole. Il 2 febbraio saranno alla Magarotto di Casale Lumbroso

Se le scuole romane non vanno in Amazzonia, l’Amazzonia va nelle scuole romane. E’ questa in sintesi la campagna di sensibilizzazione che Atucà, indio Guaranì (popolo che vive in Brasile meridionale, Paraguay, nel nord ovest dell’Argentina, in Uruguay e nelle zone sud orientali della Bolivia, ndr) fa da più di 30 anni, parlare della sua Amazzonia a tutto il mondo. Il 2 e 3 febbraio prossimo infatti l’indio Atucà sarrò a Roma e andrà a far visita agli studenti dell’Istituto romano Antonio Magarotto di vicolo del Casale Lumbroso 129 per parlare della sua Amazzonia con un progetto ambizioso, far dialogare i ragazzi indigeni brasiliani con quelli italiani, progetto dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Un viaggio iniziato a dicembre 2022 con “Amazzonia - un viaggio avventuroso”, iniziativa pensata e dedicata agli studenti degli istituti scolastici totalmente gratuita grazie al supporto di Guna, azienda italiana farmaceutica specializzata nella medicina dei bassi dosaggi di origine biologico-naturale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove leve sul tema ambientale e in particolare verso la salvaguardia dell’ecosistema dell’Amazzonia, (il polmone verde del pianeta) e l’importanza di far conoscere e tutelare le popolazioni indigene che vi abitano, i “guardiani della foresta” come li definisce la Costituzione del Brasile. Atucà Guaranì, che oggi risiede in Italia, rappresenta proprio uno dei più numerosi ed antichi popoli indigeni, i Guaranì, che da sempre abitano in Amazzonia, nei pressi delle cascate di Iguaçu. Oggi Atucà è una figura di riferimento per i diritti delle popolazioni indigene, tanto che la sua firma è presente sulla Dichiarazione dei diritti degli indigeni del Brasile stilata nel 1992 a Carioca, Rio de Janeiro durante il Summit della Terra, ed è promotore delle iniziative culturali finalizzate alla conoscenza del suo popolo e dell’Amazzonia. Con questa iniziativa gli studenti conosceranno le problematiche relative all’Amazzonia e ai suoi indigeni attraverso racconti e testimonianze, e verranno a conoscenza della situazione delle comunità indigene e le difficoltà che incontrano. Al centro del dibattito la questione dei diritti umani e quella della salvaguardia ambientale accompagnato da video e immagini dei ragazzi indigeni che partecipano al progetto con la proposta di mettersi in contatto con loro attraverso uno scambio di domande e risposte in video call.