Trentasei pini da abbattere: a rischio la pubblica incolumità all’interno del Parco del Pineto, nella zona di Pineta Sacchetti, che negli ultimi due anni è stato più volte colpito da incendi, quasi certamente dolosi, che hanno danneggiato pesantemente molte alberature. La decisione di abbattere gli alberi è stata comunicata dal Dipartimento Tutela Ambientale del Comune che in una nota «informa che a partire dalla giornata di lunedì 3 giugno si procederà all’abbattimento di 36 Pinus pinea nel territorio del XIV Municipio di Roma Capitale, presso il Parco del Pineto, via della Pineta Sacchetti. Gli abbattimenti si rendono necessari per urgenti motivi di pubblica incolumità, a seguito di valutazione agronomica, esperita da tecnico abilitato, dalla quale è emerso che gli alberi investigati hanno cessato l’attività vegetativa (piante disseccate/ morte in piedi)».

Però, per 36 alberi che saranno rimossi, ne verranno piantati 57 nuovi: «Sulla base del principio di riqualificazione del patrimonio vegetazionale compromesso, a fronte dei 36 abbattimenti, è previsto il reimpianto di 57 nuovi esemplari; si procederà all’estrazione delle ceppaie e alla messa a dimora dei nuovi alberi, appena terminato l’intervento di abbattimento», conclude la nota del Comune. Nei giorni scorsi il Campidoglio ha presentato un masterplan dedicato alle alberature stradali dell’intera città. Con il piano approvato dalla giunta si è lanciato un programma scientifico per la realizzazione degli interventi di tutela, rigenerazione, ampliamento e mitigazione ambientale delle circa 325mila piante che insistono sul territorio urbano della Capitale. Di queste, il 55% sono considerate di prima grandezza, molte delle quali piantate ai primi del Novecento e oggi molto vecchie, quindi più soggette ai danni provocati da organismi nocivi o da fenomeni climatici estremi che vanno da periodi di grave siccità a piogge torrenziali che concentrano in poche ore l’acqua prevista in mesi. Il piano è stato redatto in collaborazione con il Crea (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria).