Roma: ospedale San Carlo di Nancy protagonista della giornata Himss24 Europe

La struttura è stata scelta per l'iniziativa Hospital Tour, un tradizionale appuntamento della Conferenza Europea HIMSS, che apre le porte degli Ospedali della città ospitante che più riflettono la mission dell'Associazione in termini di digitalizzazione dei processi e riforma dell'ecosistema sanitario attraverso il potere delle tecnologie digitali.

Il Presidente di GVM Care & Research Ettore Sansavini, il Direttore Operativo dell'Ospedale, Giuseppe Clemente e il Chief Information Officer di GVM Care & Research Elena Sini, hanno dato il benvenuto a oltre 100 delegati provenienti da tutto il mondo: Emirati Arabi, Francia, Olanda, Spagna, Norvegia, Inghilterra, Azerbaijan.

Funzionari governativi, dirigenti sanitari, professionisti IT, startupper e accademici da tutto il mondo hanno potuto apprezzare la storia e l'evoluzione della struttura: dalla fondazione dell'Ospedale, nei primi del 1900, fino ai giorni nostri, in cui la trasformazione digitale è al centro del dibattito sanitario. Ospedale San Carlo di Nancy è infatti avviato per la certificazione EMRAM di livello 6, il modello di maturità digitale di HIMSS, a riprova dell'impegno della struttura nel migliorare gli esiti di salute dei pazienti anche attraverso strumenti innovativi di supporto alla decisione clinica.