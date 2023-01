Roma, tentanto di sfondare la parete del supermercato con il furgone ma il furto fallisce (e i ladri lasciano soldi e mezzi)

Hanno provato a rubare in un supermercato usando i furgoni come arieti per entrare, ma il tentativo è fallito. È accaduto nella notte in via Gregorio XI a Roma. Un furgone è stato usato per sfondare la parete con la cassa continua del supermercato mentre un altro mezzo è stato utilizzato contro la porta di ingresso. Il tentativo però non è andato a segno e i responsabili sono scappati abbandonando i mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Pietro.