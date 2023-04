Roma, donna di 70 anni trovata morta in casa a San Pietro: il corpo in avanzato stato di decomposizione

Il corpo di una donna di 70 anni è stato trovato, ormai in avanzato stato di decomposizione, all'interno dell'appartamento nel quale viveva, a due passi dalla Basilica di San Pietro. Gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, da giorni sulle tracce della vittima, dopo una nota di ricerca, l'hanno scoperta a terra, nella sua camera da letto, morta secondo il medico legale da diversi giorni, per cause naturali. La salma è stata presa in carico dalla Polizia Mortuaria, per essere trasportata all'obitorio comunale.

