Roma, uomo accoltellato in strada: muore 50enne. È caccia all'assassino

Roma, un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ha fatto scattare le indagini per rintracciare l'assassino.

L'uomo è stato accoltellato nei pressi della stazione di Valle Aurelia, in via Anastasio. Sono in corso le indagini della polizia, intervenuta con gli agenti delle volanti sul posto. Da una prima ricostruzione, avrebbe subito poco prima l'aggressione da un gruppo di persone e non è ancora chiaro se si trattasse di suoi connazionali.