Rogo di Primavalle, 50 anni fa la tragedia dei frattelli Mattei. Meloni: «Una delle pagine più buie»

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ,assieme all'assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, seguiti dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dal vice presidente della Camera Fabio Rampelli e dal vice presidente al Senato, Maurizio Gasparri, hanno deposto una corona d'alloro e tre corone di fiori in via Bernardo da Bibbiena per ricordare il 50esimo anniversario dell'uccisione dei fratelli Mattei, nel rogo di Primavalle.