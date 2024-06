Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:35

Arriva a poco più di un anno di distanza dall’omicidio del 50enne filippino Michael Lee Pon la sentenza per il brutale assassinio avvenuto in via Anastasio II, nei pressi della stazione della metropolitana Valle Aurelia, il 19 febbraio 2023. Ieri, la corte d’Assise ha condannato a 21 anni e un mese di reclusione il 43enne connazionale della vittima, Renato Jr. Peralta (che da allora si trovava nel carcere di Regina Coeli in custodia cautelare), escludendo però l’aggravante della crudeltà e confermando quella dei futili motivi. I giudici hanno invece riconosciuto le attenuanti richieste dall’avvocato dell’imputato: durante l’incontro con il suo killer, Peralta sarebbe stato prima provocato da Lee Pon, poi, quest’ultimo lo avrebbe ferito al volto e infine il 43enne lo avrebbe ucciso per proteggere il figlio di 16 anni, che quella notte si trovava con lui e che è stato accusato di concorso in omicidio dal Tribunale dei minori. Inoltre, L’uomo dovrà risarcire in sede civile la moglie e le tre figlie della vittima, ma intanto dovranno pagare una provvisionale di 40mila euro ad ognuna di loro, più 50mila euro a ciascuna figlia ed infine altri 30mila euro alla figlia minorenne della vittima. Dopo aver scontato la pena, il condannato sarà anche sottoposto alla libertà vigilata per i successivi cinque anni. Il pm Silvia Sereni aveva chiesto una condanna di 22 anni di reclusione, tenendo conto non solo delle aggravanti, ma anche del fatto che l’uomo avesse portato preventivamente con sé un’arma da taglio.

L’INCHIESTA

In base alle testimonianza, in una prima fase, gli inquirenti avevano ipotizzato un’aggressione messa in atto da un gruppo di cinque persone finita in tragedia. In realtà tutto era iniziato a causa di una lite scaturita da uno scambio di messaggi tra Peralta e Lee Pon, in cui quest’ultimo chiedeva con insistenza al primo di restituirgli una piccola somma di denaro legata a questioni di droga; messaggi seguiti da presunti appostamenti del 50enne sotto l’abitazione del suo assassino, secondo quanto sostenuto dall’avvocato difensore di Peralta. Fino all’ultimo incontro, avvenuto apparentemente per avere un chiarimento definitivo, al quale Peralta era stato accompagnato dal figlio minorenne. Tuttavia, il 43enne aveva con sé un coltello con il quale aveva colpito la vittima in diverse parti del corpo, prima di sferrare il fendente mortale nella parte sinistra del collo e colpirlo alla testa con un calcio, quando era già a terra. Il 50enne non era morto subito, ma era stato lasciato agonizzante sull’asfalto in una pozza di sangue mentre gli aggressori erano fuggiti, salvo poi presentarsi spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Tor Vergata il giorno successivo ed essere sottoposti a fermo.

I VIDEO

Peralta si era anche autodenunciato in due video pubblicati sui social (della durata di un minuto circa) che erano diventati virali all’interno della comunità filippina.

Nei filmati, tra l’altro, affermava di non essersi consegnato alle forze dell’ordine prima perché non aveva ancora trovato un avvocato ed esprimeva la sua preoccupazione per il destino di suo figlio a causa del suo coinvolgimento nella vicenda, chiedendo ai suoi parenti di prendersi eventualmente cura del ragazzo.

LA REAZIONE

In aula era presente la compagna dell’imputato che ha raccontato quanto sia difficile, per lei, ottenere l’appuntamento di visita settimanale in carcere: «Ogni volta devo fare almeno 500 chiamate al centralino, tutte a vuoto». Peralta, a Regina Coeli, serve in mensa i pasti che vengono preparati da altri detenuti addetti alla cucina. «È l’unico modo per mantenersi attivo e non impazzire», ha aggiunto la donna.

Silvia Pollice

