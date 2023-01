Lama scappano dal circo a Roma: la mini-fuga su via Boccea diventa virale

Lama in fuga dal circo Rony Roller Circus di Roma. I due animali sono riusciti a scappare dall'area davanti alla basilica ucraina di Santa Sofia, dove sono i camion per allestire lo spettacolo. Usciti dall'ingresso di via Torrevecchia, hanno cominciato a correre in mezzo alle auto e al traffico, dirigendosi verso via Boccea.

Uno con il manto chiaro, l'altro marrone scuro, sono stati avvistati martedì mattina. I proprietari, che si esibiscono al circo, si sono accorti della fuga e sono riusciti a riportarli all'interno del circo nel giro di qualche minuto. La scena però - postata dal profilo Welcome to Favelas - è diventata virale sui social. Tantissimi residenti si sono affacciati e hanno ripreso quel momento con i telefonini.

«Ancora non l'hanno capito che questi circhi vanno chiusi», scrive un utente. «Purtroppo le persone non capiscono che una volta fuggiti animali nati e vissuti in cattività morirebbero in poco tempo», aggiunge un altro. E, ancora: «Se i circhi non falliscono è perché c'è ancora gente che paga per vedere animali selvatici reclusi e torturati per essere ammaestrati a fare stupidi numeri da spettacolo – ha concluso un altro – E poi hanno la presunzione di ritenersi più intelligenti degli animali stessi. Che pena».