Conelia: i residenti chiedono la pulizia della rampa del parcheggio di piazza Giureconsulti

I residenti del quartiere Cornelia sono in subbuglio. Il Comitato di quartiere Aurelio RomaXIII aggiorna quotidianamente la situazione di degrado del municipio, da via Nostra Signora di Lourdes a piazza dei Giureconsulti fino ad arrivare a piazza di Villa Carpegna i residenti continuano a chiedere attenzione nella pulizia e nella manutenzione delle strade e al degrado che sta avvolgendo alcune zone vicino la metropolitana. Una di questa è la rampa di acceso ai parcheggio di Cornelia (piazza Giureconsulti) che è diventata una discarica a cielo aperto e che la notte diventa ricovero per senza fissa dimora. «Ecco il fondo della rampa del parcheggio. Una vergogna. Quasi una emergenza sanitaria - dice Rosy del comitato - postando una foto della rampa - e nessuno se ne preoccupa». Gli fa eco Arturo: «C’è qualcuno che può spiegarmi per quale motivo nessuno reclama il recupero del parcheggio sotterraneo di piazza Giureconsulti? Oggi è fonte di degrado per tutta la zona: sicuramente una discarica ma sicuramente alloggio per disperati che poi di giorno si riversano nell’area».

«Uno dei problemi più grossi nel nostro municipio sono le tendopoli e il vagabondaggio che si moltiplicano vicino piazza del Sant’Uffizio vicino la Caritas ma anche in via della Cava Aurelia, via Gregorio VII e via Monte del Gallo - spiega il consigliere municipale Marco Giovagnorio contattato quasi tutti i giorni dai residenti - ci sono dei veri e propri bivacchi, un altro è quello del parcheggio di Cornelia soprattutto la notte, il problema del parcheggio "fantasma" si trascina da più di 15 anni, avrebbe dovuto ospitare circa 650 posti auto in una struttura molto avveniristica che poi si è rivelata avere costi di gestione alti e tempi di attesa lunghi con errori strutturali, quindi i privati hanno chiuso ed essendo di proprietà del comune (inaugurato nel 2001 e chiuso nel 2006) è rimasto inutilizzato. In questi anni i senza fissa dimora hanno provato ad entrare per sfruttarlo come ricovero notturno, alla fine sono dovuti intervenire i vigli del fuoco». La sporcizia delle strade, le discariche a cielo aperto e i bivacchi sono una spina nel fianco del quartiere, ma la cosa che preme ai residenti eè la manutenzione delle arterie che attraversano il municipio e che manca da almeno tre anni: «Uno dei problemi più grossi inerente alla scarsa manutenzione stradale - conclude il consigliere - è in via di Torrevecchia dove c’è un cantiere fermo da tempo e con lavori interminabili, ma la cosa che forse sta facendo imbufalire i cittadini è che i residenti non vogliono essere cittadini di serie B perchè il tratto della strada di competenza del XIV municipio è stato rifatto quello nel XIII no».