Martedì 21 Marzo 2023, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 12:38

Narcotizzavano gli anziani e li derubavano, una maxi truffa da circa 160 mila a Roma: con questa accusa due donne si trovano in carcere a scopo cautelare. Le due ladre sono ritenute responsabili di undici rapine aggravate e un furto in un'abitazione nella Capitale, ai danni di persone con un'età compresa tra gli 80 e i 90 anni. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura capitolina, sono state avviate dopo una rapina avvenuta il 9 settembre scorsi e che ha visto coinvolto un novantenne, in zona Bravetta. In quell'occasione, l'anziano è stato avvicinato da una donna in strada e questa, con una scusa, lo ha convinto a rientrare a casa in sua compagnia, lo ha narcotizzato con una bevanda alterata, e approfittando del suo stato di confusione gli ha portato via il bancomat, i soldi in contanti e il telefono cellulare, per evitare che potesse chiedere aiuto.

La truffa della falsa dottoressa: «Sono qui per verificare se la cura è efficace». E la 30enne porta via i gioielli di una vita della nonnina

La vittima, probabilmente a causa dell'età e dell'eccessivo uso di narcotico, è rimasta a letto per circa due giorni. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati i familiari, preoccupati poiché non riuscivano in alcun modo a contattarlo. All'interno dell'abitazione dell'anziano, trovato in completo stato confusionale al punto di non essere in grado di interloquire o riferire circostanze utili alle indagini, i militari hanno rinvenuto una ricetta medica e lo scontrino di una farmacia di zona in cui l'anziano era stato in precedenza. Passando al setaccio le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali del quartiere i carabinieri sono riusciti a ricostruire la fase di adescamento e a individuare il veicolo in uso alle due ladre.

Roma, truffa del falso nipote: rubati agli anziani fino a 6mila euro. Tre arresti, ecco come agivano

Le ricerche successive hanno consentito di trovare elementi tali che fanno ritenere che le donne abbiano frodato in questo modo altre dieci persone e che, con le stesse modalità, abbiano messo a segno un furto in un'abitazione. Le donne per adescare la vittima, la pedinavano e poi ne ottenevano la fiducia anche facendo regali. Il valore complessivo dei gioielli e denaro asportato alle vittime ammonta, complessivamente, a circa 160 mila euro. I carabinieri sono riusciti a recuperare anche le fedi nuziali sottratte a una signora ottantenne, che le custodiva gelosamente in ricordo del marito defunto.