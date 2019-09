RIETI - Via i vincoli storici dall’ex Zuccherificio, un altro piccolo passo in avanti verso la riconversione. Dopo ben 15 anni la sezione seconda quater del Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Coop Centro Italia - il primo addirittura nel 2004 - contro i paletti messi dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici sul complesso di via Maraini.



La sentenza spiana la strada al progetto dell'ipermercato che da anni Coop Centro Italia ha nel cassetto.



