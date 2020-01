RIETI - Immediata la replica della società, dopo il polverone alzato da Dario Zucca, protagonista sui social nel dopo gara di Rieti-Orlandina. Ci ha pensato il diesse Martini, che al "Il Messaggero", dice la sua sull'accaduto: «Il giocatore è profondamente pentito, l'ho sentito ieri e anche oggi ci parlerò. Questo comportamento rientra in un regolamento che la società fa firmare ai giocatori in estate, che riguardano proprio questi episodi - afferma Gianluca Martini - Come società vogliamo stigmatizzare l'accaduto, ma è chiaro che potrebbero esserci tutti gli sviluppi del caso, poi ci dispiace particolarmente perché si dovrebbe parlare di una bella vittoria e invece siamo qui a commentare queste cose». Sulla stessa linea il presidente Giuseppe Cattani. Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA