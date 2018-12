RIETI - Zona urbana franca: arriva la proroga. Nel maxi emendamento appena approvato dal Senato arriva il tanto sospirato provvedimento che viene incontro alle imprese del cratere. Zfu prorogata per altri due anni (periodi di imposta 2019 e 2020) e la riapertura per le nuove iniziative economiche fino al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese di costruzione che non avevano la sede legale dentro l’area del cratere alla data del 24 agosto 2016.



Altri provvedimenti sono contenuti nella misura appena approvata dal Senato: ad esempio la restituzione prorogata al 1 giugno 2019 della busta paga pesante con la rateizzazione estesa da 60 a 120 rate, l’esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico, l’imposta per le insegne di esercizio per le attività dei Comuni colpiti dal sisma del 2016.

