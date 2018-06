RIETI - «Io sono fiducioso che ora si possa ingranare bene la marcia della ricostruzione». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti



«Il fatto che dopo la prima uscita internazionale, il presidente del Consiglio abbia scelto questo territorio - riconosce - è un segnale positivo di un'attenzione che continua e, per quanto ci riguarda di grande unità di tutti per continuare», aggiunge il governatore. Alla domanda se abbia richieste specifiche, Zingaretti ha così risposto: «No, si tratta di lavorare in un clima di grande collaborazione che taglia i tempi e aiuta tutti a fare meglio. Questo equilibrio lo abbiamo trovato molto con i sindaci, ma ovviamente la leva del governo nazionale sarà un valore aggiunto, altrimenti non verremmo capiti. Quindi, bel segnale e andiamo avanti».

Luned├Č 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



