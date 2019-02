RIETI - La Zeus Npc supera in amichevole la Vl Pesaro, squadra di A1, per 87 a 72 ad Assisi.



Rieti si è impegnata a dovere e dove si è registrata anche l’espulsione di Carenza e Murray per qualche colpo proibito di troppo, a conferma che l’agonismo non è mancato. Npc avanti sin dall’inizio su Pesaro che schierava come stranieri anche Artis e Mockevicius, facendo invece riposare tutti gli altri. Al contrario Rossi non ha tenuto a riposo Gigli, mentre Jones, Toscano e Nikolic sono stati tra i migliori, ma tutti quanti hanno avuto modo di esprimersi in campo.



IL TABELLINO DELLA ZEUS

Tomasini 14, Casini 4, Toscano 23, Jones 19, Conti 9, Gigli 4, Carenza, Nikolic 12, Bonacini 2, Berrettoni, Vujanac.



