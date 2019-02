© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo una settimana difficile per tutta la squadra, la Zeus è scesa in campo cercando di dare il meglio, come confermato da coach Rossi in conferenza stampa post partita: “Devo ringraziare i ragazzi anche perché alcuni di loro hanno fatto uno sforzo notevole, basti pensare a Nikolic, reduce dall'influenza e Bonacini che si è potuto allenare poco in settimana. So che hanno messo tutto l’impegno possibile e per questo devo fare un plauso a tutti. Inoltre, faccio i complimenti a Latina per la qualità espressa e per l’energia del gioco che è stata nettamente superiore su entrambi i lati del campo. Infatti, non siamo mai riusciti ad entrare nel ritmo della partita se non all'inizio del terzo quarto, quando siamo riusciti a concretizzare alcune difese consecutive che ci hanno permesso di giocare la nostra pallacanestro. Purtroppo, sul 40 pari si è spenta la luce, non so se per questioni fisiche o mentali, sicuramente ha influito la capacità dell’avversario di portarci sul suo terreno di gioco. Rifletteremo sui nostri errori e ci dispiace moltissimo per tutti i nostri tifosi che oggi sono accorsi numerosissimi e ai quali avremmo voluto regalare una prestazione migliore, se pur nelle difficoltà oggettive della squadra in questo momento”.Dopo sette vittorie consecutive questa sconfitta per scotta ma la Zeus ha dimostrato più volte una grande tenuta mentale: “Io non ho paura perché la squadra in questi mesi ha dimostrato di avere buona solidità mentale. È la prima volta che subiamo una sconfitta con questo margine nel campionato e questo mi fa pensare solo che la squadra ha bisogno di ricaricare le energie ed avremo la prossima settimana di stop dal campionato per farlo”.