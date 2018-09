di Luigi Ricci

RIETI - Termina 64-74 per la Zeus Energy Group Npc l’amichevole di Giulianova disputata con la consueta formula dei quattro quarti da 10 minuti l’uno azzerando ogni volta il punteggio. I parziali sono stati 19-19, 12-21, 15-19, 18-15.



Il coach Alessandro Rossi ha tenuto precauzionalmente a riposo Frazier e Tomasini che hanno accusato delle leggere distorsioni alle caviglie nell’allenamento di venerdì, e pure Carenza per un leggero affaticamento muscolare, anche per preservarli in vista del prossimo e più probante impegno amichevole di martedì alle 20 a Perugia con Siena



Da segnalare le prove da 20 e più punti di Toscano e soprattutto di Williams, l’ultimo aggregatosi alla Npc e quindi quello un po’ più indietro di preparazione atletica rispetto agli altri. Buone anche le prove di Gigli e Conti. Ovviamente Rieti, seguita a Giulianova da una ventina di supporters, si è un po’ adeguata all’avversaria senza spingere troppo sull’acceleratore e ciò spiega in parte le prestazioni a secco di punti di Casini e Bonacini.



Domani invece, salvo ennesimi ritardi, la Npc dovrebbe avere a disposizione tutti i referti medici necessari per decidere definitivamente sul futuro di Simic.



IL TABELLINO

Zeus Npc: Williams 29, Gigli 11, Casini, Toscano 20, Conti 11, Bonacini, Moretti 2, Berrettoni 1. All. Rossi.

Giulianova: Ferraro 23, Gobbato 16, Cantarini, Ricci 15, Sofia, De Ros 3, Pedicone, Malatesta 3, Ferrari, Debsky 4. All. Ciocca.

