RIETI - Non è un addio, ma ci manca pochissimo. Dopo Antonello Riva, Rieti diventa l’ultimo parquet per un’altra leggenda della pallacanestro italiana: Angelo Gigli ha di fatto annunciato la chiusura della sua carriera. La situazione è stata spiegata nel dopogara con Legnano, prima della conferenza stampa di Rossi. Il primo a parlare è stato il ds Gianluca Martini che ha spiegato: “L’intervento sul mercato fatto ingaggiando Vildera è stato reso necessario perché Angelo ha problemi fisici che vanno avanti da inizio stagione e non ci poteva più garantire certo minutaggio dato fino ad oggi. Resterà a disposizione in caso di eventuali defezioni fisiche e, a meno che non ci siano determinati problemi fisici di altri. E’ da escludere il suo utilizzo se non in situazioni di estrema emergenza”.Dopo le parole di Martini, ha parlato lo stesso Gigli spiegando: “Mi dispiace perché avrei voluto esserci anche oggi, ma si devono fare i conti con la realtà. Cercherò di essere utile per quanto più mi è possibile e cercherò di aiutare la squadra durante la settimana. Si è voluta tutelare la squadra e la mia salute, che non più garanzie. Ringrazio la società per la disponibilità e per una decisione condivisa al 100%. La mia patologia non compatibile con attività agonistica. Ho fatto sacrifici per la squadra, come li ha fatti la società. Non mi sento un eroe, ma solo una persona attaccata alla maglia”.Il cerchio si chiuderà alla fine di questo campionato ma, fino ad allora, Gigli resterà aggregato alla squadra.