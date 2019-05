RIETI - «E’ la partita più bella». Lo urla con le lacrime agli occhi, mentre abbraccia la madre sotto la curva Terminillo. Giuseppe Cattani è un’esplosione di felicità dopo la sirena finale di gara 5, con l’ultimo quarto passato a cantare insieme agli ultras sulla balaustra.



«E’ stato bello dall’inizio – dice Cattani - tutta la cornice di pubblico. Aspettavamo da tempo un PalaSojourner pieno, bellissima la presentazione. Poi nella parte agonistica è stato bellissimo. Neanche nei sogni mi aspettavo un inizio così. Avevamo parlato molto dopo Forlì e i ragazzi hanno reagito in maniera strepitosa con l’aiuto del pubblico. Ora ce ne andiamo a Treviso, su uno di quei campi che sognavamo di calcare. E’ un’altra tappa raggiunta». Si va a Treviso con la prima gara che dovrebbe essere in programma domenica, probabilmente alle 18.

IL COACH ALESSANDRO ROSSI

Dopo la festa di Cattani, è festa anche per il coach Alessandro Rossi in sala stampa: «Voglio prima di tutto fare i complimenti a Forlì che ha dato vita con noi ad una serie appassionante, in cui l’ago della bilancia si è spostato più volte. Noi oggi abbiamo fatto una partita quasi perfetta, forse la migliore dell’anno in assoluto per approccio e convinzione e per le percentuali al tiro, concretizzando la grande difesa. Sia dal punto di vista balistico che dell’applicazione è stata una gara davvero quasi perfetta. Il merito va dato a tutti i ragazzi, oggi tutti sotto i 30’ e l’energia non è mai calata e abbiamo mantenuto uno standard buono. Questo lo voglio sottolineare. Sono molto contento anche per il presidente che si merita questo traguardo. Abbiamo trasformato la nostra stagione già ottima in stagione eccellente. Ora andiamo a Treviso a giocarcela con la mente sgombra. In questa fase l’aspetto fisico e nervoso gioca un ruolo fondamentale. Questa è una squadra che raramente abbiamo visto mollare e credo che oggi lo abbia confermato, trovando un sesto uomo pazzesco. Stasera il palazzo era qualcosa di magico, che ci ha spinto ad andare oltre la fatica. Tutto il contorno ci ha dato energie insperate e trovare più rotazioni ha completato il quadro». Tornando alla prossima avversaria, Rossi ha ribadito alcuni concetti fondamentali, spiegando: «E’ la favorita numero uno, ma dobbiamo andare a mente sgombra pur rimanendo molto concentrati. Vogliamo giocare al massimo delle nostre possibilità. Non avremo l’assillo del risultato, ma non dobbiamo staccare la spina. Questa vittoria genera tantissimo entusiasmo e i ragazzi se la devono godere. Finché possiamo, giochiamoci tutte le nostre chance».

