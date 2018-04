di Emanuele Laurenzi

RIETI - Grande soddisfazione e aria di festa per il presidente Giuseppe Cattani al termine del successo contro l’Eurobasket. L’ingresso nell’ottavo posto e l’arrivo in zona playoff sembravano irraggiungibili e ora ci si gioca tutto negli ultimi 40’. “Partita bella, tesa che è sembrato un anticipo di playoff - ha detto Cattani. - Siamo entrati bene, ma poi ci siamo un po’ fermati. Loro sono una squadra che è in una posizione che non merita. Quando ci siamo sciolti abbiamo fatto un grande secondo tempo. Un ringraziamento va a tutti, in particolare a Hearst per una delle sue più belle partite, da leader assoluto. Mi è piaciuto anche Martin per ciò che ha fatto. E’ eloquente il parziale del secondo tempo. Un grazie a tutto il pubblico, peccato per qualche eccesso di alcuni tifosi, provocati dal nostro ex idolo DeShawn Sims. Noi non dobbiamo però mai cadere in questi tranelli”.



Ora tutto si giocherà nell’ultima partita della stagione. “Sono contento perché abbiamo sorpassato la quota 26 - dice Cattani - e sono doppiamente contento perché domenica ci giochiamo i playoff. Andiamo a giocarcela a Legnano, è difficile ma ce la giochiamo. Non dipenderà solo da noi, ma dobbiamo fare il nostro e aspettare il risultato degli altri campi. Spero che ci seguano tanti tifosi a seguirci a Legnano, per spingerci in questa impresa playoff”.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:05



