© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inaccettabile. E’ il termine che ripete più volte, in maniera quasi ossessiva, per dare un senso alle sue parole. Inaccettabile: il presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani, definisce così l’arbitraggio della gara tra la sua squadra e Agrigento. «Si può anche perdere, ma non così. E’ stata una presa in giro da parte della terna arbitrale» sbotta Cattani subito dopo la sirena finale e aggiunge: «L’arbitraggio è stato scandaloso per tutta la gara. Bobby Jones aveva 4 falli praticamente a metà partita, con 3 falli fischiati in attacco e un tecnico. Ci hanno privato di un americano per la quarta gara consecutiva. Così non si può andare avanti».La grande rabbia monta ovviamente quando si parla del finale. Un fischio contro a 30” dalla fine, sul +2 e palla in mano: nelle statistiche della Lega pallacanestro risulta un fallo ad Adegboye in attacco, qualcuno dice chec’è stata infrazione di 5” sulla rimessa. «Poco cambia – dice Cattani – perché non si può fischiare così. Magari avremmo perso lo stesso, ma io me la voglio giocare fino in fondo con le mie forze. Invece non è stato così. C’è stata una presa in giro per la città, per la squadra e per una società che si è sobbarcata 3 giorni di trasferta molto impegnativa. Così non si può andare avanti, mi farò sentire perché è inaccettabile quello che sta succedendo. E poi continuano a multare noi? Quello di Agrigento è stato uno spettacolo inguardabile. Mi hanno rovinato la serata». Una sconfitta che rischia di pesare tantissimo nell’economia della stagione reatina: la Zeus precipita dal terzo al nono posto nella classifica avulsa che la vede a pari punti con altre 5 squadre. Ciò che più pesa, però, è il rischio di veder sfumare la Final eight di Coppa Italia che, con una vittoria, sarebbe stata praticamente certa. Tutto ora è rimandato a domenica prossima, quando a Rieti arriverà Treviglio per l’ultima di andata.