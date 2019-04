RIETI - Il coach della Zeus Rieti, Alessandro Rossi, in conferenza stampa si gode un'altra vittoria, pronto per il rush finale, che vedrà i suoi in scena sabato a Treviglio giocarsi una fetta importante di stagione: «Complimenti alla squadra, siamo entrati con grande mentalità e spirito di sacrificio, grande attitudine, la vittoria porta la firma di tutti.

In termini di cammino, siamo a nove vittorie, considerando tutte le vicissitudini, è un risultato da sottolineare. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti». Sulla sconfitta di Bergamo: «Dipendiamo dall’ultima partita a Treviglio, vogliamo provarci, sarà uno spareggio».

FRANCO CIANI

I complimenti sono arrivati anche da un "mostro sacro" della categoria come Franco Ciani: «Sono imbarazzato, per me è uno dei migliori, è una persona disponibile, noi giovani abbiamo bisogno di maestri come lui, aperti al confronto». Sul suo futuro continua il tecnico: «Ho solo il tempo di pensare alle partite, abbiamo un rapporto serio, siamo legati umanamente e ovviamente mi piacerebbe restare».

Il tecnico Agrigentino invece afferma: «Venti minuti in cui abbiamo giocato, secondo le nostre attenzioni e possibilità, l’infortunio di Ambrosin ci ha tolto qualcosa. Non siamo stati alla pari, la prestazione non è stata all’altezza e fa filotto con quelle precedenti. Abbiamo ancora una chance di entrare, devono verificarsi dei risultati, staremo alla finestra, perchè l'ultima avremmo dovuto giocare con Siena. Complimenti a Rossi e Rieti, bravissimo a dare identità tecnica, navigando con sapienza e competenza. Inoltre il coach è una brava persona quindi bisogna riconoscere i suoi meriti».

