di Luigi Ricci

RIETI - Reggio Calabria dà battaglia a Treviglio malgrado la retrocessione certa, salvo l'accettazione del ricorso al Coni a fine campionato. Reggio onora in pieno il suo impegno, conduce la gara, lotta fino alla fine, ma alla fine prevalgono i lombardi per 87-86, trascinati dal solito immenso Frazier, che segna 29 punti e piazza l'assist vincente per il successo finale.



Treviglio, quindi, raggiunge a 28 punti Agrigento e Zeus Npc Rieti, che ora è nona: domenica la squadra di Rossi dovrà vincere a Legnano e sperare che Treviglio perda per entrare nei playoff.

Gioved├Č 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:20



