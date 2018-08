RIETI - La Zeus Energy Group Rieti comunica lo spostamento della presentazione della squadra al 23 Agosto ore 19:00 presso il PalaSojourner. In tale occasione, aperta anche al pubblico, verrà presentata la squadra e lo staff tecnico che saranno protagonisti nella prossima stagione di Serie A2 Old Wild West.

Lo spostamento della data è dovuto a motivi logistici e per far si che gli atleti americani siano presenti al primo incontro con i tifosi.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA