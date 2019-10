RIETI - La legge del PalaSojourner, la Zeus batte Latina 84-78, e può gridare ancora una volta che a Rieti non si passa: è il terzo successo consecutivo in questo avvio tra le mura amiche.



Partita quasi perfetta, che la Npc sembrava potesse chiudere in anticipo, ma di fronte c'era una formazione valida, non per caso prima in classifica. Il primo tempo è magistrale per la compagine di Rossi, che inserisce a sorpresa Stefanelli, l'esterno toscano è bravo a ripagare la fiducia del coach e chiarisce a tutti quanto sia importante per questa squadra. La Zeus ritrova anche capitan Vildera, vince il confronto su Ancellotti, riscattandosi dopo un avvio di campionato opaco. La regia di Passera è lucida, Pastore e Filoni sono due fattori, il primo sforna la classica prestazione dell'ex, l'esterno aquilano invece è un mastino in difesa, davvero pauroso l'impatto del 2001 ai suoi primi passi in A2. Efficaci e solidi Cannon e Brown, chiudono entrambi a 18 punti, l'ex Agrigento riceve meno palloni del solito, ma comunque si fa sentire, mentre Brown si accende nel finale.

Stefanelli dal primo minuto, è la notizia di giornata, debutta in quintetto l’esterno toscano, tra l’ovazione del PalaSojourner. Sul parquet Brown-Passera firmano il 4-0, arriva subito la reazione pontina, che trova la parità, al sesto la prima tripla reatina di Francesco Stefanelli, in ritmo anche l’ex Passera, per lui un piazzato che spedisce Rieti avanti. Ottimo il lavoro della difesa reatina, arrivano letture e giocati importanti che spediscono la formazione reatina sulla doppia cifra di vantaggio sul finale di primo quarto, chiuso 26-12, grazie ad una tripla di Andrea Pastore, che risponde presente al derby.

Merita il prezzo del biglietto la giocata di Filoni, il classe 2001 si porta a casa il canestro, la difesa di Latina si apre Vildera e Pastore colpiscono a ripetizione e Rieti prova a prendere le distanze. Atteggiamento completamente sbagliato dei pontini, gira bene invece l’attacco reatino, Passera smazza assist, Vildera è tornato ai suoi livelli, si iscrive alla partita anche Zucca. Sul finale di frazione timida reazione di Latina, Mc Gaughey risveglia i suoi, Vildera mantiene Rieti in alto, all’intervallo la Npc conduce 44-34.

Al via la ripresa, Rossi rimette in campo il suo quintetto ideale, ancora spazio a Stefanelli, ma calano i ritmi da entrambi le parti, si segna davvero pochi in avvio, con le formazioni che pagano le tante gare sulle gambe finora disputate. A metà quarto, Latina rosicchia punti ai padroni di casa, fino al meno 5, fatica la Zeus in area, Gramenzi mette in campo il quintetto giusto, per Rieti propositivo Andrea Pastore, che attacca bene la difesa pontina e rimette i suoi con le mani avanti. La chiudono gli americani, Brown serve Cannon, alla penultima sirena Rieti avanti 64-56.

Per non correre rischi deve chiudere il match Rieti, dopo un terzo quarto a rilento. Sale Brown, dall’altra parte Musso tiene a galla i suoi, bene a fasi alterne in questa gara. Si alza Pepper, riporta i suoi sul meno 1, replica Brown, con 3 liberi a bersaglio. Che difesa di Cannon, ferma Romeo con una stoppata e la giocata che vale una partita. Si soffre nell'ultimo minuto al PalaSojourner, Latina fa fallo su Filoni, 1/2 per l'esterno aquilano, che nell'azione successiva compie una grande difesa su Pepper. Rieti trionfa su Latina 84-78.

Ultimo aggiornamento: 23:28

