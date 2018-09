di Lorenzo Santilli

RIETI - Tempo di bilanci in casa Zeus dopo l'esaltante esperienza al Trofeo Pentassuglia, torneo internazionale giunto all'ottava edizione dedicato all'indimenticabile coach brindisino, vincitore a Rieti della storica Coppa Korac.



Il trofeo vinto dai padroni di casa dell'Happy Casa Brindisi, vittoriosi in finale con i montenegrini del Buducnost, squadra che parteciperà alla prossima edizione dell'Euroleague, mentre la Npc dopo essere stata sconfitta da Brindisi nella semifinale del sabato 75-67, è caduta con onore contro i turchi del Sakarya Bsb nella finale per il 3°/4° posto con il punteggio di 71-84.



L'ANALISI DEL COACH ROSSI

Due test importanti per i reatini, che hanno retto bene l'impatto con squadre blasonate e hanno lasciato segnali positivi a coach Rossi che commenta così l'esperienza pugliese: «Il torneo è stata una grande occasione per confrontarci con squadre di alto livello mettendo in luce diverse problematiche che aiuteranno il nostro percorso di crescita. Complessivamente siamo soddisfatti soprattutto per la buona tenuta difensiva e la mentalità della squadra nell’arco degli 80 minuti. Ovviamente ci sono molte cose che dobbiamo migliorare ma abbiamo avuto pochi passaggi a vuoto e questo è il dato più importante da portare a casa. Sono state due partite molto faticose e oggi abbiamo affrontato la finale per il 3°/4° posto con il peso della dura partita di ieri senza mai dare la sensazione di mollare, neanche dei momenti difficili, questo è fondamentale».



Risposte dal campo Rossi le riceverà nel prossimo weekend, quando i suoi ragazzi debutteranno per la prima volta davanti al proprio pubblico per l'Aria Sport Trofeo Città di Rieti, dove saranno protagonisti insieme alla Virtus Roma, avversaria della Zeus nel campionato di serie A2 e quest'anno ben attrezzata rispetto alle scorse stagioni, poi squadre del massimo campionato come l'Happy Casa Brindisi appena affrontata al Pentassuglia, e gli irpini della Sidigas Avellino.



TRA PASSATO E PRESENTE

Tante le emozioni vissute in terra pugliese dalla Npc, in particolare prima della palla a due con Brindisi, altra grande squadra allenata dal coach scomparso nel 1988, c'è stata la consegna da parte del patron Cattani di una copia della Coppa Korac, vinta da Pentassuglia nel 1980, e di alcuni foto risalenti al suo periodo reatino, realizzate da Carlo Nerci e Angelo Marchione della Asd " Amici di Peppe Gasperini" in collaborazione con la Npc e le foto sono state fornite da Tony Giordani e da Giuliano Colarieti.



Un altro grande protagonista nella serata di sabato, è stato senza alcun dubbio, l'attuale Team Manager della Npc "Picchio" Feliciangeli, l'indimenticabile numero 10, che con la casacca amarantoceleste vanta ben tre promozioni, più due sigilli in Coppa, dopo il ritorno in seria A della Nsb, si trasferirì proprio a Brindisi dove ottenne un'altra promozione. A distanza di 10 anni dal suo passaggio in Puglia, i tifosi lo hanno accolto con un caloroso abbraccio, consegnando un riconoscimento a Feliciangeli, legatissimo a Brindisi come conferma: «Ricevere questo riconoscimento mi ha fatto un effetto particolare. Sono legato tanto a Brindisi perché la città mi è stata vicina in tanti momenti importanti della mia vita. Tra i ricordi non posso non citare quando venne dedicata a mia madre, scomparsa da poco, la vittoria del campionato. Grazie è l’unica cosa che riesco a dire perché non ci sono parole per descrivere l’amore che ho per tutti la città di Brindisi e vedere questo amore ricambiato è un’emozione unica e indimenticabile».



TROFEO ARIA SPORT

Intanto da oggi sono disponibili i biglietti per l'Aria Sport Trofeo Città di Rieti, la Npc e la società Aria Sport, organizzatori dell'evento, hanno diramato le tre tipologie di tagliandi in vendita. Ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto per singola giornata (2 partite) al costo di 10 euro, un mini abbonamento per due giorni (4 partite) al costo di 15 euro, infine biglietti ridotti (da 12 a 18 anni e over 70) al costo di 5 euro. Mentre gli under 12 avranno diritto all'ingresso gratuito, ma dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento all'entrata. I tagliandi disponibili da oggi presso la segreteria del PalaSojourner dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20 e sabato dalle 10:00 alle 12:00. Attivo anche il punto vendita del Perseo presso il desk di Zeus Energia Rieti già da domani 15 settembre.

Aria Sport intanto ha messo a disposizione i tagliandi nei propri centri sportivi di Rieti, presso la piscina di Campoloniano e Roma presso largo Somalia e via Veio a San Giovanni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00 ed il sabato 10:00 alle 18:00.

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



