RIETI - La Zeus Npc conduce per quaranta minuti la sfida con Montegranaro e si aggiudica il Memorial Giuseppe Gasperini, al PalaSojourner 67-59.



La Npc di Rossi convince un’altra volta il pubblico reatino, con una prestazione importante che mette in luce ancora una volta i soliti volti noti: capitan Vildera, premiato Mvp, e i due americani ancora sugli scudi. Pastore se si tratti di amichevole o gara ufficiale è il solito agonistica, bene anche Fumagalli e Zucca, Filoni è ampiamente recuperato e anche oggi ha fatto vedere ottime cose, migliora nella gestione Passera, a referto con 7 punti. Applausi e abbraccio del pubblico reatino a Mattia Consoli, presente al palazzo, dopo la vittoria della sua Brindisi contro la Virtus Roma.

Rossi schiera Passera, Brown, Filoni, Cannon e Vildera che sigla immediatamente i primi punti della sfida. Passera fa correre i suoi, Filoni e Brown seguono i comandi del regista di Varese, preciso dalla lunetta, dopo 4 minuti di gioco è 8-0 Zeus. Qualche spunto positivo per Montegranaro, ma Brown e Filoni tengono ancora avanti Rieti, che aggiunge anche energia dalla panchina con l’ingresso di Zucca, subito a segno. Intensità difensiva per tutto il quarto, con Montegranaro che fatica a trovare le vie del canestro e Rieti che sfonda il muro dei venti punti, la frazione termina 22-9.

Secondo quarto che si apre la tripla di Andrea Pastore, per lui campo libero e inevitabile sentenza, che allunga il divario tra le due formazioni. Zeus che continua a colpire i marchigiani con contropiedi a ripetizione, stavolta è Fumagalli ad allungare il vantaggio. Cresce anche il tasso tecnico in campo, belle azioni e gioco di squadra convincenti per la Npc, con Vildera e i due americani sugli scudi. Il primo tempo termina 39-22.

Parte la ripresa, 4-0 Poderosa firmato Mastellari, prima Brown con una tripla delle sue, poi Zucca, ristabiliscono gli equilibri. Calo di concentrazione per la Npc nella seconda fase, qualche palla persa di troppo e diverse conclusioni non andate a bersaglio, riportano gli ospiti al meno 10. Brown risveglia i suoi e accende gli entusiasmi del tifo reatino, la frazione si chiude sul 54-41.

Al via l’ultimo quarto, Montegranaro si riavvicina nel punteggio, ma gli uomini di Rossi dimostrano ancora una volta che ne hanno di più degli ospiti e rialzano la cresta. Un guizzo di Vildera, poi una fiammata di Fumagalli fanno si che i reatini controllino con supremazia il vantaggio, una conclusione di Passera chiude la gara, termina 67-59.

IL TABELLINO

Zeus Npc Rieti: Cannon 7, Vildera 14, Passera 7, Brown 13, Pastore 13, Zucca 5, Fumagalli 4, Nikolic, Filoni 4, Finco. All. Rossi.

XL Extralight Montegranaro: Thomas 18, Palermo 2, Thompson 7, Cucci 15, Serpilli 6, Bonacini, Mastellari 6, Conti 5, Miani , Angellotti. All. Ciani.

Arbitri: Mammoli, Mosca e Zambotto.

Note. Tiri da 3 Rieti 4/20, Montegranaro 5/17. Tiri liberi Rieti 15/18, Montegranaro 16/20. 5 Falli: Filoni, Palermo.



