RIETI - La Zeus Npc archivia il primo test contro la Poderosa Montegranaro con una vittoria: al PalaAngeli de L'Aquila termina 71-62 e gli uomini di Rossi trionfano al V Trofeo degli Angeli - Memorial Fausto Nardecchia. Sempre avanti i reatini, che hanno regalato ad Alessandro Rossi tante conferme, a partire da Elijah Brown, incontenibile per la difesa marchigiana e bravo a farsi trovare sempre pronto. Cannon, di fronte al suo ex coach, si conferma sui livelli di tutto il precampionato, sugli scudi anche Pastore, risposte importanti dai giovani, su tutti Filoni, ampiamente recuperato si esalta davanti al suo pubblico, bene anche Nikolic e Zucca, ottimi a tenere il campo quando sono stati chiamati in causa. Ritmi lenti, legati soprattutto alla condizione fisica di entrambe le formazioni, stanche da questo lungo precampionato, domenica (ore 20) si replica a Rieti per il Memorial Gasperini.Rossi parte con Passera, Brown, Filoni, aquilano doc e premiato prima della palla a due, in campo anche la coppia di lunghi Cannon e Vildera. Sono i marchigiani a sbloccare le marcature, grazie alla conclusione dalla lunga distanza, per la Zeus risponde Cannon che trova 4 punti consecutivi e sigla il primo vantaggio per i reatini di 6-3. Grande lettura difensiva da parte di Filoni che recupera palla e si lancia in contropiede, tap in vincente di Brown, più 5 Zeus. La Poderosa invece dopo qualche azione andata a vuota trova la tripla di Palermo e i primi punti di Thomas, per Rieti in campo l’ex Zucca e Pastore, bravo a siglare 5 punti consecutivi, il primo quarto termina 14-11.Ritmi ancora da precampionato anche nella seconda frazione, Brown alza i ritmi con un gioco da 4 punti, allunga le distanze Pastore, la seconda tripla di Elijah costringe Ciani al time out. Brown continua a strappare gli applausi del PalaAngeli, altra giocata che manda in tilt la difesa marchigiana, che non riesce a contenerlo. Fatica Montegranaro e la Npc prende già le distanze, il primo tempo termina 37-28.Cannon apre le marcature reatine nel secondo tempo, Thomas si prende il centro dell’area e tocca la doppia cifra. Montegranaro cresce, ma la Npc mantiene sempre un rassicurante vantaggio, si iscrivono a referto Zucca e Filoni, che strappa gli applausi del suo pubblico. Varia molto coach Rossi, che inserisce Pastore e Nikolic, quest’ultimo bravo a farsi trovare pronto, ultime battute del terzo quarto che hanno come protagonista Brown, Rieti avanti 56-46.Ultima frazione che vede Montegranaro tentare di recuperare terreno, ma per la Zeus sale in cattedra Dario Zucca, a segno con due triple consecutive, mantenendo così la doppia cifra di vantaggio. Ciani richiama i suoi per le ultime indicazioni, Rossi rimette in campo Vildera, ultime battute di gioco, Passera si rende protagonista con una grande giocata difensiva, Cannon è impreciso dalla lunetta, ci pensa Brown a chiudere definitivamente la pratica, termina 71-62.