RIETI - Dopo le ultime vendite promozionali e la stagione ormai avviata, si conclude la campagna abbonamenti 2018/2019.I numeri della Zeus Energy Group Rieti sono in aumento e la Società ringrazia tutti i tifosi per la fiducia e la vicinanza alla NPC Pallacanestro.Il Presidente Giuseppe Cattani si è detto soddisfatto dell’andamento delle vendite e delle molteplici iniziative organizzate per abbattere i costi ed aiutare gli sponsor del club: “E’ doveroso ringraziare tutti gli appassionati che anche questa stagione hanno creduto in noi. La loro fiducia è l’incentivo giusto per continuare in questo grande sogno. Inoltre, quest’anno abbiamo messo in campo molte iniziative, in particolare con il nostro Main Sponsor, Zeus Energy Group, per sviluppare le attività sul territorio e studiare formule per permettere forti scontistiche sull’acquisto degli abbonamenti. Ancora una volta i numeri sono importanti, 860 abbonamenti sottoscritti con un aumento rispetto allo scorso anno, arrivando quasi a quota 1000 con gli abbonamenti agevolati per famiglie e settore giovanile. Indubbiamente c’è ancora molto da fare, in questa stagione abbiamo puntato sulla fidelizzazione offrendo promozioni che permettevano l’acquisto dello stesso in pratica gratuitamente.Spero che il nostro obiettivo rimanga chiaro a tutti, quello di continuare a far vivere la pallacanestro a Rieti rinnovandoci senza però dimenticare il nostro passato. Sono cosciente delle difficoltà economiche del momento e vedere, nonostante questo, tanti appassionati credere in noi è motivo di soddisfazione. Sappiamo di poter fare di più e di anno in anno cerchiamo di migliorarci sperando in un grande appoggio dei nostri tifosi, dei nostri sponsor, e di tutta la realtà reatina.”