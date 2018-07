di Luigi Ricci

RIETI - Una volta tanto niente terremoti dopo l’iscrizione al campionato e nessuna sofferenza o squadra ammessa sub judice in attesa di integrare la documentazione, pena l’esclusione dall’A2. E’ stato facile per la Fip comporre i gironi.



Nell’ovest, unica variante per evitare quattro trasferte nelle isole, è stata Cagliari spostata nell’est e sostituita da Bergamo. Le altre novità sono Cassino, promossa dalla B, e Capo D’Orlando, retrocessa dall’A1, al posto di Napoli e Reggio Calabria.



Ecco le 15 squadre che faranno compagnia a Rieti:

Casale Monferrato

Biella

Tortona

Legnano

Treviglio

Bergamo

Siena

Eurobasket Roma

Virtus Roma

Latina

Cassino

Scafati

Trapani

Agrigento

Capo d’Orlando

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



