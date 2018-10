PRIMO QUARTO

Zeus Npc

Edilnol Biella

Arbitri:

Caforio (Br), Capozziello (Br) e Callea (Ss)

RIETI - La Zeus Npc debutta davanti al caloroso pubblico del PalaSojourner contro l'Edilnol Biella.6' Bella azione Toscano-Tomasini che accorcia, Biella cambia Pollone per Harrell, in tilt il tabellone, gioco sospeso. Wheatle realizza due tiri liberi, Tomasini fa altri due punti, Sims parte spalle a canestro e allunga il vantaggio. Problemi per Jones, esce per Carenza, Tomasini perfetto a cronometro fermo, entra Chiarastella, ex Agrigento, esce Toscano per Casini accolto da un grande applauso dai i tifosi reatini. Siamo 11-123'30 Primi punti della partita di Saccaggi , fallo di Sims, Toscano realizza in lunetta, Sims da tre risponde, secondo fallo di Harrell, Frazier fa 2/2, difende bene la Zeus, Biella già in bonus, Whealthe realizza da 2 per il 5-81' Rossi manda subito sul parquet Frazier, Tomasini, Toscano, Jones e Gigli , risponde Carrea con Saccaggi, Harrell, Sims , Wheatle e Vildera. Sugli spalti circa 1800 spettatori.Ci siamo, manca pochissimo alla palla a due, per il match tra Npc Rieti e Pallacanestro Biella, gara valida per la prima giornata di campionato di serie A2 Old Wild West, dopo una lunga attesa, inizia finalmente la nuova stagione tra le mure amiche del PalaSojourner, con una grande risposta del pubblico reatino.La Zeus dopo essere tornata sul mercato, tesserando il promettente Aleska Nikolic e l'ex Nba Bobby Jones, alla sua decima esperienza in Italia, sfida l'ambiziosa compagine piemontese guidata in panchina dal confermatissimo coach Michele Carrea, per lui è la quarta stagione con i rossoblù.La Npc potrà contare su un Bobby Jones in più, per regalare un debutto da sogno ai suoi tifosi, dal canto suo Biella schiera, il grande ex Deshawn Sims, apprezzato in maglia amarantoceleste nella stagione 2016/2017, e sull'esterno statunitense Harrell, già visto in Italia con la maglia della Mens Sana Siena.I precedenti disputati nell'impiato reatino nelle ultime due stagioni vedono due vittorie biellesi, l'ultima vittoria della Npc in casa contro Biella risale alla prima stagione di serie A2, quando Mike Hall sbagliò sul filo della sirena il tiro decisivo, che avrebbe consentito il sorpasso per i suoi.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 30 Frazier, 32 Bonacini. All Rossi.: 0 Torgano, 1 Harrell, 8 Vildera, 11 Nwokoye, 12 Chiarastella, 15 Saccaggi, 18 Sims, 20 Pollone, 22 Massone, 24 Wheatle. All. Carrea.