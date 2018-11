TERZO QUARTO

RIETI - La Zeus Energy Group fa visita a Legnano, per l'ottavo turno di campionato, di fronte c'è l'Axpo di coach Mazzetti, subentrato nel corso della stagione a Giancarlo Sacco.6' Jones viene lasciato solo sotto canestro e riporta i suoi sul più 10, 17 punti per lui, London realizza due tiri liberi. Rientra Casini, esce Toscano, London sporca un tiro di Jones, Casini realizza dalla media, torna a giocare una bella pallacanestro la Zeus, rientrano Adegboye e Carenza, Bozzetto realizza in contropiede, Rossi richiama i suoi in panchina a 3'44 siamo sul 48-56.3' Si riparte, tornano Gigli e Bonacini in campo, si accende un altro ex, grande penetrazione di Toscano. Bozzetto realizza dalla lunetta, per Rieti molto bene Gigli in area che appoggia al ferro con estrema tranquillità, Bortolani trova tripla e fallo, il migliore dei suoi, Legnano trova un bel contropiede con Raffa, i padroni di casa tornano sul meno 8. A 7'10 dal termine 41-49.10' Tomasini subisce un fallo e va in lunetta, realizzando un tiro libero, dall'altra parte London trova un fallo, l'Axpo sbaglia molto e la Zeus controlla con tranquillità il vantaggio. Solo London reagisce dei suoi, Nikolic sbaglia da tre per Rieti e Bortolani riporta i suoi sul meno 7. Ancora Tomasini da tre, grande prova dell'ex, che in un momento di difficoltà trova un canestro fondamentale. Si chiude la seconda frazione, 33-43.7' La Zeus è in partita, molto bene anche al rimbalzo, primi punti anche per Nikolic. Legnano continua a perdere palloni importanti, realizza da tre, ma Tomasini riporta gli ospiti sul più 10 a tre minuti dal termine, 27-37.3' Inizia la seconda frazione, Rossi inserisce Adegboye, Legnano realizza da tre, London si muove bene sotto canestro, subendo un fallo e realizzando a cronometro fermo. Casini perde una palla in attacco, ora i lombardi stanno crescendo in difesa, Casini mette la tripla del più 13, dall'altra parte London realizza dalla media. A 6'30 24-33.10' Rieti in grande forma, realizza un parziale di 14-0, con i padroni di casa che sbagliano molto e la Zeus che tiene benissimo anche in difesa limitando Raffa. I reatini sbagliano pochissimo e costruiscono un buon vantaggio, il primo quarto si chiude 13-28.7' A metà del primo quarto Rieti va in vantaggio, Rossi fa il primo cambio della partita richiamando Toscano in panchina, entra Casini. La Zeus cresce in difesa, cercando di limitare Raffa, ancora molto bene Tomasini che realizza altri due punti e fornisce un assist a Jones. Entrano Carenza e Conti, Jones mette un'altra tripla, Mazzetti chiama time out, la Npc conduce 11-21 a 3'04 dal termine.5' Si parte con Legnano che realizza i primi punti del match, risponde bene la Zeus grazie a due belle giocate con Tomasini particolarmente ispirato, che serve Gigli per ben due volte, il capitano realizza. 4 punti sia per Gigli che per Tomasini, difese abbastanza leggere. Al 5'08 11-11.Ecco il quintetto della Zeus: Bonacini, Tomasini, Toscano, Jones, Gigli per la ZeusGli amarantocelesti vengono da due successi consecutivi, mentre i lombardi viaggiano nelle zone basse della classifica con solo due punti. Tra le file di Rieti, si registra il debutto di Adegboye, giunto alla corte del coach Rossi per rimpiazzare l'infortunato Frazier.Legnano appare una formazione diversa da quella delle ultime due stagioni, squadra completamente ridimensionata, con gli addii degli americani e dei migliori italiani, due dei quali si sono accasati a Rieti, si tratta di Tomasini e Toscano, che oggi ritroveranno i loro vecchi tifosi. In cabina di regia c'è l'ex Virtus Roma, Raffa, sotto canestro bisognerà fare attenzione a London, l'altro americano dei biancorossi.: 2 Raffa, 6 Benetti , 9 Bianchi , 10 Ferri, 11 London, 12 Bortolani, 14 Corti, 16 Bozzetto, 33 Serpilli, 34 Berra. All. Mazzetti.: 0 Annibaldi, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini, 45 Adegboye. All. Rossi.: Beneduce (Ce), Dionisi (An), De Biase (Ud).