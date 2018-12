TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO 41-39

Zeus Rieti

PRIMO QUARTO 21-18

IL PREPARTITA

RIETI - Torna al PalaLottomatica il derby tra Virtus Roma e Zeus Energy Group.4' Al via la terza frazione, errori da entrambe le parti, Conti sbaglia una tripla, grande intensità difensiva per gli uomini di coach Rossi, Conti realizza in lunetta, parità in questo momento. Moore realizza il più due, ma è sorpasso Zeus grazie a Toscano, accorcia Landi, ma i reatini sono più vivi che mai, super Jones: Rieti al sesto conduce 46-49.: Casini 6; Toscano 4; Moretti; Conti; Gigli 4; Jones 10; Carenza 1; Nikolic 4; Bonacini; Adegboye 10; Annibaldi; Berrettoni10' Anche Baldasso realizza al tiro libero, torna in campo capitan Gigli che tira corto, Jones da lontanissimo realizza una tripla, Moore risponde alla grande. Due punti per Gigli con un'ottima esecuzione in area, ma la Virtus è infallibile in attacco, con Sandri. Botta e risposta in questo finale: Gigli recupera un rimbalzo serve Jones che fallisce la tripla del possibile sorpasso. Finale di secondo quarto: 41-39.6' Rieti si rifà sotto, break di 7-0, Casini e Nikolic riportano gli amaranto celesti sul 27-27, Piero Bucchi richiama i suoi. Al rientro Moore realizza da tre, risponde Toscano, tanti colpi in area, Carenza ha qualcosa da ridire a Sims, esce al suo posto torna Bobby Jones, che tira subito corto. Quante risorse per questa Virtus, perfetta in lunetta con Sims, bravo Jones in vernice. Al quarto 34-31.3' Subito la Virtus, 4-0 di parziale super schiacciata di Alibegovic, risponde Nikolic per i sabini. Errore di Carenza in area, Baldasso tenta una tripla da lontanissimo, cresce l'intensità difensiva per gli amaranto celesti, tiro corto per Casini, allunga la Virtus. Al settimo, 27-20.10' Casini stoppa Landi sotto canestro, lo stesso Landi trova una bellissima tripla in faccia a Bonacini. Casini serve Jones che realizza dalla media, risponde subito Sandri per la Virtus. Sims realizza un tiro libero, entra Carenza che perde subito un pallone importante in attacco, Casini da tre porta i suoi al meno due. Bel duello sotto le plance tra Sims e Jones, che subisce un colpo, esce l'ex Virtus, al suo posto Aleska Nikolic. Baldasso allunga per i suoi, Carenza realizza un tiro libero, successivamente trova libero Bonacini, che tocca la linea. Finisce il primo quarto 21-18.6' Fallo per Santiangeli, molto bene l'aggressività di Rieti sotto canestro. Accorcia la Virtus, con Sims, per i sabini Conti sbaglia una tripla, Roma torna a meno 1. Fallo per Gigli, ma la Zeus recupera il pallone, Toscano trova un fallo, palla a mano Zeus, ma Adegboye sbaglia dalla media, che commette il secondo fallo in pochi minuti, entra Bonacini al suo posti. Landi è perfetto, c'è il sorpasso Virtus: 3'42, 12-113' Parte bene Rieti, 5-0, con Adegboye e Jones, che riceve pick and roll, Gigli allunga, primi punti anche per la Virtus. La Zeus ritrova il canestro con Toscano, per Roma Landi trova una tripla. Bene ora gli ospiti, che fanno girare bene la palla, Adegboye trova il più 6. Al 7' 5-11.I quintettiVirtus Roma: Moore, Sandri, Santiangeli, Landi e SimsZeus Rieti: Adegboye, Conti, Toscano, Jones e GigliLa Virtus capolista del girone ospita gli amarantocelesti in una gara che ha sempre regalato spettacolo, impossibile non menzionare la schiacciata di Sow, con la Nsb che espugnò lo storico impianto romano, davanti ad un vero e proprio esodo reatino. Questa volta sono in 200 sugli spalti.La Virtus cerca l'ottavo successo stagionale, la squadra di coach Bucchi è la principale candidata al salto di categoria, forte di una coppia di americani che direbbero la loro anche nel massimo campionato, oltre all'asse Moore-Sims, c'è un ottimo gruppo di italiani con i vari Sandri, Saccaggi e Santiangeli, il talento Alibegovic e tanti altri giocatori importanti a disposizione dell'esperto Piero Bucchi, un top per la categoria.La Zeus si presenta al derby ancora perseguitata dalla sfortuna, nella rifinitura di ieri si è fermato per una distorsione alla caviglia Giovanni Carenza, mentre in settimana hanno registrato problemi Toscano e Tomasini, non al meglio anche Jones, ci sarà invece Adegboye appena tornato dall'impegno con la nazionale britannica.