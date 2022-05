Poggio Mirteto in caduta libera va ko anche sul campo dello Zena Montecelio: 3-1. Pieroncini: «Serve serenità»

RIETI - Un Poggio Mirteto in crisi di risultati va ko sul campo dell’ostico Zena Montecelio: termina 3-1. Tre ko consecutivi costano la nona posizione, occupando la zona calda del girone.

La gara

Parte forte il Poggio Mirteto che fa sua la partita nel corso della prima parte della gara. Al 16’ passa in vantaggio con Marcelli al suo undicesimo gol stagionale: su azione personale entra dentro l’area di rigore, tenuto stretto da tre uomini trova comunque lo spazio per conclude in rete e beffare l’estremo difensore di casa. Termina 1-0 il primo tempo.

I mirtensi tengono il risultato, al 20’ non sfruttano una ripartenza e due minuti più tardi su cross Trecca fa 1-1. Passano altri 2’ ed è ancora Zena: Simonetta, dopo una conclusive di un suo compagno, si trova al posto giusto al momento giusto e di testa su ribattuta mette dentro il gol del sorpasso. Al 40’ il tris che chiude la gara: su punizione defilata dai trenta metri, Vivirito mette in mezzo, dopo un batti e ribatti De Propris si ritrova la sfera nei piedi davanti a Luciani che non può far nulla. È 3-1.

Le dichiarazioni

Il ds Alessandro Pieroncini: «Abbiamo svolto una discreta partita. Potevamo raddoppiare e siamo andati sotto. In queste ultime partite di stagione ci serve ancora qualche punto per scongiurare la zona play out. Sicuramente con la calma e la serenità ci riusciremo senza alcun dubbio».