Coppa, per Passo Corese andata da incubo: 5-0 incassato dallo Zena Montecelio

RIETI - Il Passo Corese va ko alla sua prima uscita stagionale: passa lo Zena Montecelio 5-0. Risultato difficile da mandare giù ma nessun dramma da parte del tecnico e per una società che non mette di certo la Coppa Italia al primo posto. Domenica al Di Tommaso il match di ritorno ma ridotte al lumicino le speranze di passare il turno. Passo Corese che deve pensare già in ottica campionato.

La prima frazione di gioco termina 2-0, entrambe le reti arrivano dagli sviluppi di corner. La ripresa non inizia con il piglio giusto, anche il tris arriva da un'azione partita da calcio d'angolo. Nel finale le restanti due reti.

Il tecnico Pietro Vecchiotti

«Per noi è un test, lo sapevamo. Dobbiamo continuare a lavorare, durante l’anno avremo alti e bassi. Non sto a guardare il risultato, dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Siamo in una fase iniziale, di allestimento. Vogliamo migliorare con il passare dei giorni per arrivare bene in campionato».