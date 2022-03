La capolista Passo Corese super: Zena ko 1-3. Giocatore colpito a fine gara, interviene la polizia

RIETI - Il Passo Corese vince anche in infrasettimanale: la squadra coresina si impone 3-1 sul campo dello Zena Montecelio, raggiunge quota 40 e rafforza la vetta del girone B. Brutto episodio a fine gara: un giocatore del Passo Corese, all'esterno dell'impianto, viene colpito con un pugno da un tesserato avversario. E' intervenuta la polizia a riportare la calma.

Doppio Palma e Varsalona siglano i gol fondamentali per i tre punti. Amatrice ferma la corsa del Fiano Romano e il Passo Corese va a +5 sul Poggio Mirteto seconda della classe. Domenica il derby sabino tutto da vedere tra coresini e mirtensi.

La gara

Passo Corese che recupera in extremis Manna e si presenta sullo campo dello Zena con le sole assenze di Barbetti e Scancella.

Partita subito molto intensa ed è il Passo Corese ad avere il pallino del gioco. Al 30’ del primo tempo Pecorari lancia Palma, il tiro del giovane viene prima ribattuto ma sulla ribattuta ancora Palma fa 0-1. Subito dopo punizione di Italiano, grande parata del portiere di casa che devia e mette in angolo.

Il secondo tempo di apre con lo Zena in avanti: Neroni dopo una buona azione fa 1-1. Il Passo Corese non demorde. A 15’ dal termine Varsalona sugli sviluppi di un corner fa 1-2. Negli ultimi minuti i coresini tengono il risultato e in un contropiede ancora Pecorari imbuca per il solito Palma che fa doppietta e 1-3.

Le dichiarazioni

Il tecnico dei bianconeri Fabrizio Benigni: «Non ho più parole per questi ragazzi, un gruppo è una squadra unito. Hanno fatto mille sacrifici per venire a giocare in infrasettimanale. Fare una prestazione del genere contro una squadra come lo Zena non è da tutti. Dispiace per l'episodio accaduto fuori dal campo».