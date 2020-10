Rieti, Passo Corese tenta il colpo sul campo dello Zena Montecelio. Benigni: «Più concentrati e cinici»

RIETI- Il Passo Corese scende in campo in casa dello Zena Montecelio. Tutti presenti tra le fila coresine per la quarta giornata di Promozione.

Zena Montecelio- Passo Corese (Ore 11, arbitro Testani di Frosinone)

Bianconeri ospiti dello Zena per un gara tra due compagini esperte delle categoria. Sei i punti dei romani, quattro quelli dei sabini dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta, l’ultima contro il quotato Nomentum. L’ultimo match tra le due formazioni risale alla precedente stagione: il 20 febbraio, in casa dello Zena terminò 0-0.

Le aspettative

Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «Terza partita consecutiva con una delle favorite finali a seconda di molti. A differenza di domenica scorsa dovremo essere più concentrati e cinici se vorremo portare a casa la posta in palio. Avremo qualche acciaccato ma rosa completamente a disposizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA