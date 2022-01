La Bf Sport riparte col piede sbagliato: vince 2-1 lo Zena Montecelio. «Stare in silenzio e lavorare»

RIETI - Cede di misura anche la Bf Sport: termina 2-1 per lo Zena Montecelio la gara valida per la XIV giornata di andata. Duro ko, la vittoria poteva portare i reatini ai vertici del girone B di Promozione. La sconfitta segna il sesto posto insieme allo Sporting Montesacro con 23 punti.

La gara

Parte sotto tono la Bf Sport: intorno al 30’ è già 2-0 per i padroni di casa. Due incursioni bucano la difesa dei reatini che si ritrovano così in doppio svantaggio. Al 35’ accorcia Grifoni ma sul finire di primo tempo i reatini rischiano ancora alzando troppo il baricentro. La ripresa si attesta su un parziale equilibrio. Solo Cioffi per i reatini crea qualche pericolo ma il risultato non cambia.

Le dichiarazioni

Il direttore sportivo Simone Perotti

«Oggi per noi è stata una giornata storta, tornare in campo dopo un periodo di stop non è semplice. Siamo stati puntiti da alcune disattenzioni: c’è da stare in silenzio e lavorare».