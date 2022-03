Amatrice, prezioso pari esterno in rimonta: 3-3 con lo Zena Montecelio. Desideri: «Lottato fino alla fine»

RIETI - Amatrice agguanta il pari solo nel finale: un punto d’oro in casa dello Zena Montecelio, termina 3-3. Alti e bassi nel ritmo della formazione rossoblù che nei minuti finali recupera il risultato. Terzo risultato utile consecutivo, cinque punti in tre gare quelli raccolti da mister Marco Desideri.

La gara

Amatrice che parte un po’ contratto: da una punizione sulla tre quarti intorno al 5’ incassa il primo gol, Simonetta porta i suoi in vantaggio. Lo svantaggio non abbassa la testa degli ospiti che tengono il passo. Intorno al 20’ Pirozzi dopo una palla filtrante si ritrova a tu per tu con il portiere, il giovane batte l’estremo difensore di casa e riporta l’equilibrio. Termina 1-1 la prima frazione di gioco.

La ripresa non inizia nel migliore dei modi: al 3’ una punizione dei padroni casa cade nell’area dei rossoblù, De Propris si trova al posto giusto nel momento giusto e dopo un batti e ribatti in una mischia riesce a battere Pantarotto. È 2-1. Aumentano i ritmi nella seconda frazione, Amatrice fa il possibile per trovare il pareggio. Poco più tardi la beffa: Pantarotto esce male su un attaccante avversario, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto si presenta Grassi che mette dentro il 3-1. Nei 10’ minuti finali Amatrice tutta in avanti. Prima Lazzaro su un cross colpisce nettamente la mano di un giocatore di casa, su rigore Colangeli fa 3-2 poi nei pressi del 45’ sempre Colangeli su una punizione dai venti metri fa 3-3.

Le dichiarazioni

L’allenatore Marco Desideri: «Un pareggio per noi importantissimo. Non era facile in trasferta e dopo un netto 3-1 a pochi minuti dal termine. Un plauso ai ragazzi che hanno lottato fino alla fine. Soddisfatto anche per questa striscia positiva».