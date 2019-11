RIETI - L’Amatrice battuto in casa per 3 a 0 contro lo Zena Montecelio. I padroni di casa rimangono in dieci dal primo tempo dopo l’espulsione di Onesti, che ha condizionato la gara.



Primo tempo scoppiettante con gli ospiti che si fanno subito vivi al 5’ su punizione, ma Santarelli è pronto. Anche l’Amatrice si fa viva sotto porto il minuto seguente con Gianfelice che conclude poco fuori. Al 10’ Marini tira, Santarelli respinge e su successivo tiro di Marini, Giovarruscio ravvisa un tocco di mano e decreta il calcio di rigore. Dal dischetto calcia Perrone, ma Santarelli si tuffa e respinge, tenendo la gara sullo 0-0. Sembra un momento favorevole ai rossoblù, quando al 23’ su calcio d’angolo la difesa amatriciana si perde Giovanazzi che indisturbato incorna il gol che porta in vantaggio gli ospiti. Al 26’ è ancora l’attaccante del Montecelio ad impegnare su diagonale Santarelli che ancora una volta respinge. Al 29’ Colangeli su girata trova stavolta Colasanti pronto all’intervento. È ancora il numero 9 amatriciano a tentare il pareggio con un tiro in piena area di rigore ma l’estremo difensore ospite è ancora pronto alla respinta. Al 35’ l’episodio chiave della partita: Onesti, che un minuto prima aveva ricevuto un fallo non sanzionato dal direttore di gara, interviene in maniera pesante sull’avversario: per l’arbitro è rosso diretto e gli amatriciani si ritrovano in 10 per la seconda domenica di seguito. È un preludio alla seconda rete del Montecelio che raddoppia al 37’ con Grassi.

La seconda frazione di gioco è meno densa di azioni da gol e più manovrata. L’Amatrice con coraggio tenta di riagguantare la partita all’8’ con il solito Colangeli che con un tiro da lontano trova ancora Colasanti pronto a respingere. Al 12’ arriva la capitolazione per l’Amatrice: cross in area ed è ancora Giovanazzi a concludere al volo per la terza rete del Montecelio. Gli ospiti subiscono l’espulsione di Contatore e l’Amatrice continua ancora a provare il gol della bandiera ancora al 32’ con Colangeli che tenta un tiro ancora respinto da portiere. Il secondo tempo si conclude senza particolari occasioni.



i COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «Nel primo tempo siamo stati in partita fino all’espulsione: è la seconda volta di seguito che giochiamo in dieci dal primo tempo ed è stata dura. Peccato perché forse avremmo potuto fare di più, anche se avevamo di fronte una delle squadre più forti con cui abbiamo giocato. Dobbiamo cercare di essere incisivi in casa, perché tra le mura amiche dovremo guadagnare la salvezza».

Danilo Corbo, allenatore Zena Montecelio: «Temevamo questa trasferta, perché sappiamo quanto è pericolosa l’Amatrice in casa. Però siamo riusciti a reagire bene e sfruttare le occasioni da gol. Dispiace per il fallo di reazione di Onesti, perché alla fine è stata una partita giocata lealmente da entrambe le formazioni».



IL TABELLINO

Amatrice: Santarelli (17’ st Pantarotto), Bucci (12’ st Micarelli), Cenfi, Pica, Vitale (24’ st D'Alfonsi), D'Amelia (27’ st Masci), Dolce (38’ pt Pietrangeli S.), Onesti, Colangeli, Pezzotti, Gianfelice. A disp. Pietrangeli T., Polidori, Valentini, Corsi. All. Bucci.

Zena Montecelio: Colasanti, Maschietti, Clemenzi, Simone (27’ st Pepe), Aversa, Alessandrini, Marini L. (17’ st Fieni), Perrone, Giovanazzi (23’ st Ciolfi), Contatore, Grassi (31’ st Marini V).

A disp. Giovannercole, Cerini, Forte, Ballacci, Pannunzi. All. Corbo.

Arbitro: Giovarruscio di Roma 2 (Cagiola e Agostino di Roma 1)

Reti: 23' pt Giovanazzi (ZM), 37’ pt Grassi (ZM), 12' st Giovanazzi (ZM).

Note: ammoniti Santarelli, D’Amelia, Colangeli, Pezzotti (A), Perrone, Giovanazzi (ZM), espulsi Onesti (A), Contatore (ZM)

Ultimo aggiornamento: 18:48

