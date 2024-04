Xavier Zanetti a Rieti il 20 aprile con gli iscritti dell'Inter Club

RIETI - Sabato 20 aprile, presso il Ristorante La Foresta, l'Inter Club Rieti “Xavier Zanetti” avrà il piacere di ritrovarsi per una cena di fine stagione proprio in presenza dell'ex capitano nerazzurro, che attraverso un video inviato a tutti gli iscritti, ha annunciato il suo arrivo in città.

La notizia, evidentemente, ha già mandato in fibrillazione i supporters nerazzurri reatini, molti dei quali 48 ore dopo la cena saranno a San Siro per assistere al derby meneghino che, lunedì 22 aprile, potrebbe assegnare lo scudetto e la seconda stella all'Inter di Simone Inzaghi.