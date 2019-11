Rieti, X Factor: uno straordinario Davide Rossi supera anche il terzo "live", continua il sogno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Davide Rossi fa il pieno di applausi anche al terzo "live" di X Factor e continua la sua avventura nel talent grazie al voto di un pubblico che, ancora una volta, ha decisamente apprezzato le grandi doti artistiche del cantante reatino. Rossi accede al quarto degli otto "live" dopo una serata composta da due manche con altrettante eliminazioni.Come tutti gli altri concorrenti, nella prima manche Davide si è esibito con un suo cavallo di battaglia, ossia "Lately" di Stevie Wonder. Al termine di questa fase, grazie al solo voto del pubblico, Rossi ha avuto accesso alla seconda manche. L'eliminato di questa parte della puntata è stato Marco Saltari, appartenente alla categoria Over di Mara Maionchi.Nella seconda manche Davide non ha smesso di emozionare, portando sul palco “Why’d You Only Call Me When You’re High?” degli Arctic Monkeys. Il brano, scelto dal suo coach Malika Ayane, ha riscontrato un ottimo successo e ha permesso a Rossi di accedere al tanto ambito quarto "live". Samuel ha dichiarato di attendere un inedito di Davide, soddisfatto Sfera Ebbasta, Mara Maionchi si è complimentata con il reatino aspettandosi in futuro un nuovo pezzo in italiano, Malika Ayane è apparsa molto contenta dell'esibizione del suo protetto.L'appuntamento per il prossimo step eliminatorio di X Factor è per giovedì 14 novembre. Davide sarà nuovamente protagonista.