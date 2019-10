COSA SUCCEDE STASERA

IL REGOLAMENTO DEGLI HOME VISIT

DAVIDE E IL CALORE DELLA SUA GENTE

RIETI – Ci siamo. Oggi, a X Factor, è il giorno degli “Home Visit”, il terzo ed ultimo step eliminatorio in cui si sceglieranno i concorrenti che accederanno ai live. Stasera, alle 21:15 (Sky Uno), salirà sul palco anche il cantante reatino Davide Rossi, reduce dagli ottimi successi ottenuti alle audizioni e ai bootcamp.Al termine dei bootcamp, sono rimasti in gara cinque concorrenti per le quattro categorie Under Uomini, Under Donne, Over e Gruppi. Stavolta, per passare il turno negli Under Uomini, Davide Rossi dovrà aggiudicarsi uno dei tre posti in palio per ogni raggruppamento. Nel suo caso, sarà ancora Malika Ayane a decidere le sue sorti.I candidati effettuano l’ultima fase di selezione a Berlino, a stretto contatto con il proprio giudice. Durante questo step eliminatorio, detto "Home Visit", ognuno dei quattro giudici compie un’ulteriore selezione, alla fine della quale restano tre candidati per ciascuna categoria. In questa fase ogni giudice decide, sempre a sua totale discrezione, chi eliminare dal suo gruppo. I tre candidati rimasti per ciascuna categoria vengono scritturati per partecipare al programma e vengono ammessi in studio per la prima puntata del Prime Time.Come nelle scorse settimane, Davide Rossi si prepara agli “Home Visit” supportato dal grande calore dei suoi tanti amici e conoscenti. Sui social aumentano a vista d’occhio i messaggi d’incoraggiamento per il giovane musicista reatino, pronto a continuare la sua esperienza in un talent di assoluto prestigio. Stasera Rieti farà ancora una volta il tifo per Davide, un interessante cantautore dalle grandi prospettive future.