Rieti, X Factor: giovedì sul palco anche un reatino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche un reatino sarà protagonista della prossima puntata di X Factor, programma giunto alla tredicesima edizione, in onda giovedì su Sky Uno.Si tratta di Davide Rossi, cantante 21enne, che il pubblico ha già imparato a conoscere nel 2010 grazie alle sue esibizioni nella trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone", dove è stato prima concorrente e poi ospite.Questo giovedì Davide Rossi si esibirà in uno dei talent più importanti nel panorama artistico della musica leggera italiana in prima serata su Sky Uno.Capitanata da Alessandro Cattelan, la giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, avrà il compito di ascoltare la sa voce e quella degli altri aspiranti concorrenti di questa edizione, per selezionare poi i fantastici 12 che si sfideranno sul palco dell’X Factor Arena durante i Live Show.Quest’anno la selezione alle audizioni è ancora più dura, grazie a un nuovo meccanismo che costringerà i giudici a pensarci bene prima di dire “Sì” e che lascerà i partecipanti ancora più sulle spine.Solo i concorrenti che riceveranno quattro sì dai giudici accederanno di diritto al Bootcamp, lo step successivo alle audizioni.