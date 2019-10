IL REGOLAMENTO DEI "LIVE" O "PRIME TIME"

RIETI - L'attesa sta per finire. Stasera, a X Factor, ore 21:15 (Sky Uno), il cantautore reatino Davide Rossi sarà uno dei dodici concorrenti che parteciperanno ai "live", la fase finale in cui, al termine di otto puntate, si deciderà il vincitore dell'edizione 2019 del talent.Dopo due ottime esibizioni alle audizioni e ai bootcamp, Rossi ha stupito anche agli home visit, proponendo una grande interpretazione del brano "Virtual Insanity" dei Jamiroquai. In seguito a ciò, il suo giudice Malika Ayane non ha avuto più molti dubbi, decidendo di offrire a Davide la possibilità di partecipare alla tanto ambita fase finale.Da questo momento in poi, Rossi avrà bisogno anche del voto dei telespettatori, che potranno fare la loro scelta attraverso varie modalità riassunte nel seguente link: https://xfactor.sky.it/2019/10/23/come-votare-concorrenti-x-factor/?fbclid=IwAR3iU9BeMHwJ4O7rnvYfel1cgTtfBdtzzUfEt_iSvZY_H4dLFymd8Y1sr8EEmozione alle stelle per l'artista reatino che, supportato dai suoi numerosi amici, fan e conoscenti, è pronto ad affrontare questa importante sfida. Nel suo video di presentazione (disponibile da ieri sul sito ufficiale di X Factor) Davide è apparso molto carico e determinato, dichiarando: «Quando comincio a suonare, ho l'impressione di entrare in una stanza. Appena apro la porta, inizia una storia, che termina appena si conclude una canzone che vorrei non finisse mai. Mi piacerebbe trasmettere al pubblico le stesse sensazioni che provo io durante un'esibizione. Certe cose non si possono spiegare».La prima puntata di Prime Time si apre con la presentazione dei partecipanti in gara che si esibiscono nel corso della serata.Nel corso di ogni puntata di Prime Time, dalla prima all'ottava compresa, vengono eliminati uno o più partecipanti.La gara si svolge nel modo seguente:Durante la puntata assistiamo alle esibizioni di tutti i partecipanti, presentate in una o più manche.All’inizio di ogni manche viene aperto il Televoto che viene chiuso dopo che sono terminate tutte le esibizioni della manche digara. Durante ciascuna performance appare, in sovra impressione, il codice abbinato ad ogni partecipante,per consentire al pubblico a casa di esprimere il proprio voto di gradimento.Al termine di ogni manche e dopo la chiusura del televoto, vengono annunciati, in ordine casuale, i nomi di coloro che procedononella gara. I meno votati sono a rischio eliminazione e si esibiranno per una seconda volta, al termine di tutte le esibizioni. Aquesto punto i quattro giudici decidono a maggioranza chi dei due è eliminato e chi accede alla puntata successiva. Nel caso incui si verifichi una situazione di parità, il meccanismo di eliminazione procederà nel modo seguente: in chiusura di puntata vieneaperto il televoto tra i due candidati in eliminazione. Il candidato che avrà ricevuto il minor numero di voti nella sessione ditelevoto viene eliminato.La produzione si riserva la facoltà di modificare la modalità delle esibizioni qui descritte (in due manche), variando il numero ela struttura delle manche, e variando il meccanismo di votazione.Esibizioni: le performance dei partecipanti alla gara sono preparate dal Giudice/coach della relativa categoria. Ogni settimana ilGiudice/coach assegna il brano da cantare nel corso della gara ai membri della sua squadra. Nel corso del programma possonoessere previste più esibizioni nel corso delle singole puntate.L’ordine delle esibizioni viene stabilito dalla produzione a suo insindacabile giudizio.Dopo ogni esibizione i 4 Giudici/coach analizzano e commentano la performance di ciascun partecipante.Al termine di tutte le esibizioni viene proposto un contributo filmato di tutte le esibizioni ed il televoto rimane aperto per alcuni minuti.