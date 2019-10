COSA SUCCEDE STASERA

IL REGOLAMENTO DEL BOOTCAMP

LA CARICA DI DAVIDE

RIETI FA IL TIFO PER ROSSI

RIETI – Tutto è pronto per il secondo giovedì di X Factor dedicato al “Bootcamp”, il secondo step eliminatorio in cui si sceglieranno i concorrenti che faranno parte dell’ultima fase di selezione chiamata “Home Visit”. Stasera, alle 21:15, per la categoria Under Uomini, si esibirà anche il cantante reatino Davide Rossi, pronto a stupire ancora dopo la grande esibizione offerta alle audizioni.Giovedì scorso, nella prima fase del Bootcamp, i giudici Sfera Ebbasta e Samuel hanno già scelto i concorrenti che faranno parte del “Home Visit” per le categorie Under Donne e Gruppi. Stasera tocca a Malika Ayane e Mara Maionchi stabilire i più meritevoli per quanto riguarda rispettivamente gli Under Uomini e gli Over. Per passare il turno, Davide Rossi dovrà confrontarsi con altri undici concorrenti. Solo cinque sono i posti in palio, decisi da Malika Ayane.I candidati ancora in gara si esibiscono individualmente, divisi per categoria, su un brano concordato con la produzione. Ciascun giudice ha un numero di “posti”, uguale per ogni categoria, decisi a insindacabile giudizio della produzione e da assegnare ai concorrenti della propria categoria che ritiene più meritevoli e che si affronteranno nella successiva fase delle selezioni. Dopo ogni esibizione, il giudice/mentore della categoria dichiara se il concorrente merita un posto oppure no. Se, a gara non terminata, i posti disponibili sono già stati riempiti, il giudice può assegnare un posto a uno o più candidati effettuando dei cambi. In tal caso, deve indicare di volta in volta il nome del candidato chiamato a cedere il proprio posto a chi è stato ritenuto più meritevole. Il candidato che viene rimpiazzato, è eliminato dalla competizione. I concorrenti di ogni categoria che, al termine della propria sessione di audizioni, occupano ancora i “posti” disponibili, accedono al “homevisit”.Il giovane artista reatino, classe 1998, è carico e stasera darà il massimo per sorprendere il suo giudice Malika Ayane, che, durante le audizioni, fu l’unica a non essere del tutto convinta dell’esibizione di Davide. Non è stato comunicato l’orario preciso in cui Rossi salirà sul palco, ma la serata si prevede interessante dall’inizio alla fine. Un’incognita è anche il brano che Davide dovrà interpretare: alle audizioni portò “I won’t let you go” di James Morrison, ricevendo un fragoroso applauso dal pubblico di X Factor.Intanto, in attesa che Davide si esibisca, sui social e in città sono in tanti a fare il tifo per il giovane reatino. Già dopo le audizioni, su Facebook e Instagram molti fan, amici e conoscenti hanno fatto sentire il proprio supporto attraverso messaggi di testo, foto e video. Stasera Davide avrà nuovamente bisogno del calore della sua gente, pronta a sostenerlo in un’esperienza che, comunque vada, sarà indimenticabile.