© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Massimo Sbaragli (ex Napoli e Virtus Bologna), Sylvester Gray (Trieste, Verona, Pesaro, Gorizia, Siena, Imola, Osimo), Eugenio Capone (Fortitudo Bologna, Pistoia, Sassari), Steve Carney (Sporting Lisbona, Sporting Atene, Jesi, Siviglia, Kazan, Valladolid, Fabriano), Pino Corvo (Scafati, Battipaglia, inclusa la sfortunata puntata a Rieti nel 1997 quando fu tentato invano di trasferirne il titolo): abbiamo risparmiato a tanti appassionati dai capelli grigi del basket anni ‘80 e ‘90 lo sforzo di ricordare le squadre in cui hanno militato i giocatori appena elencati, che sono i nomi di spicco tra i 103 che scenderanno in campo al PalaWillie, ma soprattutto nello storico playground di via San Liberatore, da domani a domenica, nelle 8 squadre provenienti anche da fuori Rieti (Roma, Jesi, Napoli, Fossombrone) e che, nell’ambito del Rieti Sport Festival, disputeranno la Williecup, memorial Willie Sojourner: torneo per giocatori over 45.All’ultimo momento è saltata la presenza dell’ex nazionale Riccardo Morandotti mentre Antonello Riva verrà, non per giocare, ma per ritirare un premio alla gloriosa carriera, conclusa proprio a Rieti nella Nuova Sebastiani promossa in A2 nel 2004. Altri premi alla memoria saranno assegnati ai reatini Sandro Cordoni (allenatore) e Bruno Alvisini (dirigente).Non mancheranno diverse ex glorie della Sebastiani e della Nuova Sebastiani: Alessandro Caruso (Binova 1982/83), Andrea Nobili (Sebastiani, Contigliano ma anche una bella carriera tra B1 e B2 a Campli, Matera, Olbia, Senigallia, solo per citare qualche formazione), Alejandro Gomez (Nsb 2007/08 e pure Livorno e Montecatini), Claudio Brunetti (Corsa Tris 1986/87 e anche Contigliano) mentre Luigi Grillo lo si può considerare un adottivo poiché il fratello Fabio giocò in B2 nella Sebastiani 1990/94.Sarà un’occasione per tanti consumati giocatori per incontrarsi di nuovo, mostrare ancora qualche sprazzo di classe ma soprattutto, nel terzo tempo dopo una delle 12 partite in programma, davanti a una pizza e una birra - ma forse anche più di una, visto che ormai problemi di linea non ce ne sono più - per dare il via al fiume dei ricordi di tante battaglie disputate sui parquet di tutta Italia.Come accennato le eliminatorie si svolgeranno (alle 19 e alle 21) venerdì al PalaWillie in viale Fassini e a San Liberatore, il campo da cui partì il boom del basket reatino, che sarà l’epicentro di semifinali e finali sabato e domenica sia la mattina, dalle 9 in poi, che il pomeriggio (alle 17 il sabato, alle 19 domenica) e alle 21.