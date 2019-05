© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - WillieCup 2019, ci siamo! Sono 8 le formazioni che si sono iscritte al torneo amatoriale di basket over 45 dal 14 al 16 giugno prossimi nell'ambito della quarta edizione del "Rieti Sport Festival". Teatro dell'evento, sperando nella clemenza delle condizioni meteorologiche, sarà la storica "arena" di via San Liberatore, adiacente alla palestra del Liceo Classico "Varrone" (in caso di pioggia gare al PalaWillie di viale Fassini), dove i quintetti partecipanti si sfideranno in una tre-giorni davvero intensa che culminerà domenica 16 giugno con la finalissima in programma alle ore 19.Queste le otto formazioni in gara: Amici di Peppe Rieti, i Charlatans Napoli, Fossombrone Team, Giovani Dentro Roma, Master Pegaso Italia Roma, NBJesi/Italia45, Olimpia O. 40 Rieti e Idno Rieti.Gli organizzatori dell'evento, inoltre, ricordano che "l’incasso della manifestazione, coperte tutte le spese del torneo, saranno devolute al “Progetto Alessandra” (http://www.alcli.net/progetto-alessandra/).